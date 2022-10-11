Все разделы
Укр / Рус

В России внесли Meta в список террористов и экстремистов

Вторник, 11 октября 2022, 14:37 - Алексей Павлыш

Росфинмниторинг внес американскую компания Meta (материнская компания Facebook) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Об этом пишет Meduza.

Кроме Meta, в реестр включили движение "Весна" – признать его экстремистским требовала прокуратура Петербурга.

В марте Тверской суд Москвы объявил Meta "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность в России.

Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.

Движение "Весна" выступает против войны и за смену власти. После начала мобилизации в РФ активисты призвали выходить на акции протеста.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Meta Россия компании
Материалы по теме
Цукерберг объявил о первом с момента основания Facebook сокращении бюджета компании 30 сентября 2022, 09:30
Meta подешевела до рекордно низкого уровня за последние три года 19 сентября 2022, 16:19
"Налог на Google" принес бюджету около 76 миллионов долларов 10 августа 2022, 11:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте