В России внесли Meta в список террористов и экстремистов

Росфинмниторинг внес американскую компания Meta (материнская компания Facebook) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Об этом пишет Meduza.

Кроме Meta, в реестр включили движение "Весна" – признать его экстремистским требовала прокуратура Петербурга.

В марте Тверской суд Москвы объявил Meta "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность в России.

Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.

Движение "Весна" выступает против войны и за смену власти. После начала мобилизации в РФ активисты призвали выходить на акции протеста.

Экономическая правда