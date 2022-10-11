В России внесли Meta в список террористов и экстремистов
Вторник, 11 октября 2022, 14:37 -
Росфинмниторинг внес американскую компания Meta (материнская компания Facebook) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Об этом пишет Meduza.
Кроме Meta, в реестр включили движение "Весна" – признать его экстремистским требовала прокуратура Петербурга.
В марте Тверской суд Москвы объявил Meta "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность в России.
Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.
Движение "Весна" выступает против войны и за смену власти. После начала мобилизации в РФ активисты призвали выходить на акции протеста.
Экономическая правда
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