Автоцентр Škoda в Запорожье разрушен в результате попадания российской ракеты

Автоцентр ООО "Интеравто Плюс", выступающий официальным дилером Škoda в Запорожье и области, разрушен в результате обстрела российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в Twitter.

"Российские террористы ударили ночью по Запорожью очередным массированным ракетным ударом. По какой-то причине автоцентр Škoda стал одной из этих целей", – написал чиновник.

ruští teroristé v noci zasáhli Záporoží dalším masivním raketovým útokem. Z nějakého důvodu se jedním z jejich cílů stal autosalón Škoda. pic.twitter.com/TS292MD6sB October 11, 2022

По данным МВД, в Запорожье на месте попадания двух ракет С-300 погиб один человек, был ликвидирован пожар на площади 100 кв. м.

На сайте "Интеравто Плюс" указано, что компанию создали в 2004 году, она является официальным дилером автомобилей марки Škoda.

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По данным Opendatabot, владельцами компании являются Сергей Лысенко, Андрей Разин (по 38%) и Вилен Жаботинский (24%).

Напоминаем:

Россияне 11 октября нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб.





