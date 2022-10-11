Цены на газ в Европе растут из-за рисков поставок на фоне ударов РФ по Украине

Цены на природный газ в Европе выросли из-за возобновления опасений по поставкам после эскалации Россией войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, фьючерсы на газ в Нидерландах, ориентир для Европы, выросли на 4,7% до €161,41 за МВт·ч утром в Амстердаме после падения на 12% на предыдущих двух сессиях. Британский эквивалент контракта вырос на 5,9% во вторник.

"Россия нанесла новые удары во вторник после того, как в начале этой недели нанесла удары по гражданским объектам по всей Украине. Украина заявила, что прекратит экспорт электроэнергии в некоторые соседние страны из-за атак, что заставляет рынки нервничать из-за рисков для инфраструктуры, которая транспортирует российский газ в Европу", - пишет агентство.

Поставки по Украине являются последними российскими поставками в Западную Европу после того, как основные трубопроводы, включая Северный поток, были закрыты после войны. Уменьшение поставок подтолкнуло экономики к грани рецессии и заставило правительства поспешно защитить потребителей.

"Однако рынок нашел некоторое облегчение из-за запасов, которые заполнены больше обычного на 91%, обеспечивая буфер на холодные месяцы и вселяя надежды на то, что регион сможет пережить зиму, даже если Россия продолжит сокращать поставки. Более теплая погода также помогла снизить спрос", – добавляет Bloomberg.

"Ожидая зимнего сезона некоторые риски роста остаются активными", - сказал Энди Соммер, руководитель группы фундаментального анализа и моделирования в Axpo Solutions AG.

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Экономическая правда