Курс валют на 11 октября: гривня "приходит в себя" после массированных атак по Украине

НБУ

Во вторник, 11 октября, наличная гривна на черном рынке укрепилась и по отношению к доллару, и по отношению к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара на черном рынке составлял 40,83 – 41,25 грн, а в понедельник, 10 октября, колебалась на уровне 41,10 – 41,92.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривня тоже укрепилась, но несущественно. Котировки на это время составляли 38,98 - 39,44 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 39,08 – 39,67 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,5 – 41,4 грн (курс на 10 октября – 40,5 – 41,3 грн);

Евро – 39,9 – 40,1 грн (курс на 7 октября – 39,0 – 40,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,2 – 40,7 грн;

Ощадбанк – 40,45 – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 40,7 – 41,4 грн;

Райффайзен – 40,8 – 42,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.

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