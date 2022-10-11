Россия потеряла 60% рынка морских перевозок нефти в Европе

Россия потеряла три пятых своих морских продаж нефти в Европе после того, как ввела войска в Украину в феврале.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Россия практически полностью потеряет этот рынок через восемь недель, а последние санкции сильно затруднят перенаправление потоков в другие страны.

За четыре недели по 7 октября поставки нефти в Европу составляли в среднем 630 000 баррелей в день, что меньше, чем 1,62 миллиона до вторжения.

Танкеры, перевозящие российскую нефть, теперь вынуждены тратить в 10 раз больше времени на доставку каждого груза в Индию, чем раньше на доставку груза в Польшу.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Также Европейский Союз утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Европейская правда