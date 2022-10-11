Суд в Швейцарии обязал Россию выплатить 2,63 млрд долларов бывшей структуре ЮКОСа
Россия должна выплатить 2,63 млрд долларов Yukos Capital после того, как высший суд Швейцарии отклонил апелляцию Москвы.
Об этом пишет AFP.
Россия оспаривала компетентность Арбитражного суда Женевы, рассматривающего дело в связи с договором к Энергетической хартии, регулирующим трансграничную торговлю энергоносителями и инвестициями, отмечая, что российский парламент его не ратифицировал. Федеральный суд Швейцарии отклонил этот довод.
Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, потребовав выплатить ей $13 млрд компенсации за невозврат ссуд, выданных "Юганскнефтегазу" и "Самаранефтегазу".
По мнению российских властей, эти средства принадлежали ЮКОСу и использовались для вывода средств и уклонения от налогов.
"Это дело было лишь частью крупной судебной саги по ликвидации ЮКОСа.
Компания распалась в начале 2000-х годов после ареста ее бывшего владельца, критика Кремля Михаила Ходорковского.
"Ходорковский стал громким критиком президента России Владимира Путина, провел десять лет в тюрьме, прежде чем его помиловали и разрешили уехать в изгнание", - пишет AFP.
В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить компенсацию в $50 млрд трем бывшим акционерам компании ЮКОС, объявленной банкротом в 2006 году (Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal).
Международный арбитраж решил, что в начале 2000-х Россия провела атаку на ЮКОС и ее бенефициаров, чтобы добиться банкротства нефтяной компании и завладеть ее активами.
Россия добилась отмены решения третейского суда в окружном суде Гааги, но в феврале 2020-го Апелляционный суд Гааги снова обязал Россию выплатить $50 млрд. Российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов, который в конце 2021 года отменил решение о выплате принял пересмотреть дело.
Суд решил, что суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры, вероятно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре.
Экономическая правда