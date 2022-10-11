Правительство начало конкурс на независимых членов набсоветов трех госбанков

Минфин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка: Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Конкурсы начались 11 октября. В каждый банк согласно закону о банках ищут шесть независимых членов наблюдательного совета.

Кандидаты на соответствующую должность в Ощадбанк подают документы о соответствии требованиям в компанию по подбору персонала ООО "Уорд Хауэл Украина", в Укрэксимбанк - в ООО "Педерсен энд партнерс", а в Приватбанк - в ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн".

Последним день приема документов определен 11 ноября 2022 года.