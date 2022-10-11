Правительство начало конкурс на независимых членов набсоветов трех госбанков
Вторник, 11 октября 2022, 11:24 -
Минфин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка: Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Конкурсы начались 11 октября. В каждый банк согласно закону о банках ищут шесть независимых членов наблюдательного совета.
Кандидаты на соответствующую должность в Ощадбанк подают документы о соответствии требованиям в компанию по подбору персонала ООО "Уорд Хауэл Украина", в Укрэксимбанк - в ООО "Педерсен энд партнерс", а в Приватбанк - в ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн".
Последним день приема документов определен 11 ноября 2022 года.