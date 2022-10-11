В РФ поставщики продуктов хотят ослабить требования к сроку годности

В РФ из-за нестабильности потребительского спроса и заказов продуктов питания со стороны ритейлеров производители и поставщики просят крупные сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров.

Об этом пишет "Коммерсант".

Так, поставщики уверяют, что предложение не повлияет на качество продуктов для потребителей. В то же время, эксперты считают идею обоснованной для товаров длительного хранения с высоким уровнем оборота в рознице.

В распоряжении газеты оказалось письмо от 5 октября, в котором ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" предлагает главе Минпромторга Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью 12 месяцев – в 50%.

Речь идет не о снижении качества поставляемых товаров, а о сокращении лишних требований, говорят в ассоциации. В Минпромторге РФ сообщили, что пока письмо не поступало.

По данным "Руспродсоюза", требование крупных сетей к остаточному сроку годности продовольственных товаров сегодня в среднем достигает 60-65%. Например, многие федеральные ритейлеры не принимают от поставщиков товар со сроком годности 730 дней, начиная с 439-го дня до его окончания.

По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сегодня нет нужды в жестком нормативном регулировании вопроса минимального значения остаточного срока годности, рекомендаций от Минпромторга было бы вполне достаточно для решения спорных вопросов.

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Остаточный срок годности товаров длительного хранения, включая консервы и бакалея, сравним с показателем оборачиваемости в магазинах этой группы товаров и, исходя из этого, ритейлеры могут принимать решения о договорных практиках с дистрибьюторами, считает эксперт.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что торговые сети должны со своей стороны пойти навстречу поставщикам и разделить с ними риски, если они хотят гарантировать наличие товара на полке и таким образом обеспечить себе трафик.

Экономическая правда