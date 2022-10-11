Новая Зеландия ввела санкции против совладельца "Лукойла" и еще 50 российских бизнесменов

Новая Зеландия ввела санкции против 51 российского бизнесмена и 24 чиновников, связанных с оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли страны.

В санкционный список, в частности, попали:

глава правления "Газпромбанка" Андрей Акимов;

совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов;

гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков;

экс-председатель совета директоров корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенков;

президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин;

гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и другие.

Также экономические ограничения ввели против "председателя" оккупационного "правительства" Запорожской области Антона Кольцова, заместителя "председателя" "правительства" Херсонской области Владимира Беспалова, "министра" топлива и энергетики "ЛНР" Константина Завизенова и еще 21 должностного лица.

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута отдельно отметила санкции против Андрея Акимова - у миллиардера есть недвижимость в Новой Зеландии.

Ему и его семье запретили въезд в страну, принадлежащие ему самолеты и суда не смогут заходить в пространство Новой Зеландии. Также введены санкции против его компании Evraz.

Также власти Новой Зеландии ввели санкции на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка, икра, а также ограничения в нефтегазовой сфере.

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Экономическая правда