Новая Зеландия ввела санкции против совладельца "Лукойла" и еще 50 российских бизнесменов
Новая Зеландия ввела санкции против 51 российского бизнесмена и 24 чиновников, связанных с оккупированными территориями Украины.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли страны.
В санкционный список, в частности, попали:
- глава правления "Газпромбанка" Андрей Акимов;
- совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов;
- гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков;
- экс-председатель совета директоров корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенков;
- президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин;
- гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и другие.
Также экономические ограничения ввели против "председателя" оккупационного "правительства" Запорожской области Антона Кольцова, заместителя "председателя" "правительства" Херсонской области Владимира Беспалова, "министра" топлива и энергетики "ЛНР" Константина Завизенова и еще 21 должностного лица.
Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута отдельно отметила санкции против Андрея Акимова - у миллиардера есть недвижимость в Новой Зеландии.
Ему и его семье запретили въезд в страну, принадлежащие ему самолеты и суда не смогут заходить в пространство Новой Зеландии. Также введены санкции против его компании Evraz.
Также власти Новой Зеландии ввели санкции на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка, икра, а также ограничения в нефтегазовой сфере.
Экономическая правда