УЗ сообщила, сколько поездов задерживаются в пути после обстрелов 

На 8:30 вторника, 11 октября, по обычному графику движутся 40 поездов, еще 44 поезда задерживаются на разное время.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

На время до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса - задерживаются на время от 30 минут и более.

Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров.

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовано, напряжение в контактной сети восстановлено.

УЗ напоминает, что следить за задержками рейсов можно на сайте, в чат-ботах Укрзализныци в разделе "онлайн-табло" и в приложении.

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и ускорить прибытие на станции назначения", - добавили в компании.