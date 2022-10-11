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УЗ сообщила, сколько поездов задерживаются в пути после обстрелов 

Вторник, 11 октября 2022, 09:00 - Дана Гордийчук

На 8:30 вторника, 11 октября, по обычному графику движутся 40 поездов, еще 44 поезда задерживаются на разное время.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

На время до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса - задерживаются на время от 30 минут и более. 

Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров. 

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовано, напряжение в контактной сети восстановлено. 

УЗ напоминает, что следить за задержками рейсов можно на сайте, в чат-ботах Укрзализныци в разделе "онлайн-табло" и в приложении. 

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и ускорить прибытие на станции назначения", - добавили в компании.

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