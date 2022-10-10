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Во Львовской области подключили 90% электроснабжения – ОП

Понедельник, 10 октября 2022, 22:30 - Экономическая правда

Во Львовской области по состоянию на вечер 10 октября 90% электроснабжения подключено, во Львове – 95%.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Львов и область! По состоянию на сейчас:

  • 95% электроснабжения подключено
  • 70% водоснабжения восстановлено

Львовская область: 90% электроснабжения подключено. Работы продолжаются!", - написал Тимошенко.

Напомним:

В атакованном Россией Львове восстанавливают электроэнергию, водоснабжение отсутствует в половине города.

Экономическая правда

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