Во Львовской области подключили 90% электроснабжения – ОП
Понедельник, 10 октября 2022, 22:30 -
Во Львовской области по состоянию на вечер 10 октября 90% электроснабжения подключено, во Львове – 95%.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Львов и область! По состоянию на сейчас:
- 95% электроснабжения подключено
- 70% водоснабжения восстановлено
Львовская область: 90% электроснабжения подключено. Работы продолжаются!", - написал Тимошенко.
Напомним:
В атакованном Россией Львове восстанавливают электроэнергию, водоснабжение отсутствует в половине города.
Экономическая правда
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