"Українська лють": сколько задонатили крупнейшим волонтерским фондам после ударов РФ

На массированные ракетные удары РФ по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ – на вечер понедельника задонатили более 227 млн ​​грн.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что по состоянию на 20:30 Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко собрали 206 млн грн на дроны RAM II UAV.

"Украинцы перевели 135 млн грн на банке фонда, 41 млн грн на банке Стерненко и 30 млн грн на счет фонда в Приватбанке. Собрание фонда "Вернись живым" в настоящее время – 5,9 млн грн, блогера Игоря Лаченкова – 16,5 млн грн.

Собранные деньги блоггер переведет фондам Притулы и "Вернись живым", - пишет издание.

Всего на вечер 10 октября украинцы задонатили благотворительным фондам и волонтерам более 227 млн грн.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Сергей Притула вместе с Сергеем Стерненко открыли сбор средств "на месть" россиянам за массированный обстрел украинских городов 10 октября.

Экономическая правда