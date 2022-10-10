"Черный" курс гривни ослаб на фоне массированных атак по Украине, но только против доллара
На черном рынке курс продажи доллара в понедельник ослаб более чем на 40 копеек, против евро курс почти не изменился.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 19:10 курс доллара на черном рынке составлял 41,09 - 41,56 грн. В течение дня курс доходил до уровня 41,1 - 41,91 грн, а в воскресенье составлял 40,81 - 41,16 грн за доллар.
Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также ослабла, но несущественно. Котировки на это же время составляли 39,06 - 39,66 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 39,00 - 39,49 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,5 - 41,3 грн (курс на 7 октября - 40,3 - 41,1 грн);
- Евро - 39,0 - 40,1 грн (курс на 7 октября - 39,05 - 40,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 40,2 - 40,7 грн;
- Ощадбанк - 40,45 - 41,5 грн;
- Укрэксимбанк - 40,7 - 41,3 грн;
- Райффайзен - 40,8 - 41,3 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.