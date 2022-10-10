"Черный" курс гривни ослаб на фоне массированных атак по Украине, но только против доллара

На черном рынке курс продажи доллара в понедельник ослаб более чем на 40 копеек, против евро курс почти не изменился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 19:10 курс доллара на черном рынке составлял 41,09 - 41,56 грн. В течение дня курс доходил до уровня 41,1 - 41,91 грн, а в воскресенье составлял 40,81 - 41,16 грн за доллар.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также ослабла, но несущественно. Котировки на это же время составляли 39,06 - 39,66 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 39,00 - 39,49 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,5 - 41,3 грн (курс на 7 октября - 40,3 - 41,1 грн);

Евро - 39,0 - 40,1 грн (курс на 7 октября - 39,05 - 40,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Ощадбанк - 40,45 - 41,5 грн;

Укрэксимбанк - 40,7 - 41,3 грн;

Райффайзен - 40,8 - 41,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.

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