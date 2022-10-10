УЗ продолжает движение: сколько поездов задерживается
Понедельник, 10 октября 2022, 21:07 -
Укрзализныця заявляет, что по состоянию на 20:30 по графику идут 34 пассажирских поезда, до 30 минут задерживаются 12 рейсов, а от 30 минут и более - 20.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, задерживаются рейсы таких скоростных поездов Интерсити+:
- №706 Перемышль — Киев задерживается на 1 час 48 минут;
- №723 Харьков — Киев задерживается на 5 ч 34 минуты.
"Пассажиры всех рейсов, которые прибудут сегодня после начала комендантского часа, смогут остаться на ночь на вокзалах.
На крупнейших вокзалах страны уже организованы места отдыха, а горячий чай и ужин для пассажиров в Киеве подготовлен вместе с нашими партнерами World Central Kitchen", - говорится в сообщении.
При этом последняя кольцевая электричка отправится с Северной платформы вокзала по графику в 21:56 в направлении Святошино и в 22:04 на левый берег.
Экономическая правда
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