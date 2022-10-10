Российские хакеры атаковали аэропорты США – СМИ

Некоторые из самых крупных аэропортов США стали мишенью для кибератак злоумышленниками из РФ.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Подчеркивается, что системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний.

От атаки хакеров пострадали более десятка сайтов, заявил руководитель отдела анализа разведывательных данных компании Mandiant Джон Хултквист.

По его словам, такой тип атаки фактически перегружает сайты, "забивая" их искусственными пользователями.

По словам Хулквиста, за атакой стоит пророссийская хакерская группа Killnet.

В понедельник, 10 октября, из-за атаки не работали сайты Международного аэропорта Де-Мойн, Международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX) и Международного аэропорта Чикаго ОʼХара.

ВИДЕО ДНЯ

Позже международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта сообщил, что его сайт снова заработал.

По словам экспертов по кибербезопасности, группа Killnet усилила свою активность с начала войны в Украине. Их целью стали союзники Украины и правительственные сайты США. Они работают на международном уровне и атакуют правительственные ресурсы по всей Европе.

Хултквист сказал, что пока нет никаких доказательств того, что российское правительство причастно к руководству этой атакой.

Экономическая правда