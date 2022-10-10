Некоторые супермаркеты в городах временно не работают из-за отсутсвия электричества

Крупнейшие продуктовые сети в результате повреждения энергетических сетей временно закрыли свои супермаркеты.

Об этом сообщили пресс-службы сетей в соцсетях, компании в комментарии ЭП.

В Сильпо сообщили, что после утренних атак работает 85% магазинов. Отмечается, что закрыты магазины из-за обесточивания в основном во Львове и Харькове. Во время тревоги или отключения света супермаркеты будут закрываться. Магазины в подвальных помещениях будут пытаться работать.

После обеда сообщалось, что без электричества супермаркеты "Сильпо" остались в Лозовой, Харькове, Полтаве, Миргороде, частично - в Киеве и Львове. Как уточнили в компании, в Киеве и Днепре после окончания воздушной тревоги работало 90% магазинов, во Львове - не работали, а в Запорожье открыли все, кроме магазинов в ТЦ "Амстор".

Компания работает над тем, чтобы восстановить сервис онлайн-информации о работе магазинов.

"Сейчас запасы всех категорий продуктов есть в достаточном количестве в самих магазинах, а тем более на наших складах. Уже есть план А и план Б по доставке продукции в "Сильпо" в последующие дни", - отметили в сети.

В сети "Ашан" сообщили, что из соображений безопасности магазины в понедельник не будут работать. "Мы вернемся к работе, как только ситуация улучшится", - отметили в компании.

ВИДЕО ДНЯ

В АТБ также сообщили, что сеть работает в штатном режиме, однако есть временное приостановление работы магазинов в городах и регионах, где сейчас есть проблемы с электроснабжением. "Однако, ситуация решается в рабочем порядке", - добавили в компании.