Украинцы в Литве могут обменять гривнs на евро

С 10 октября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, смогут обменять наличную гривну на евро.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, соответствующее соглашение НБУ и Банк Литвы заключили 31 августа.

Граждане Украины, которые в Литве имеют официальный статус беженца, смогут обменять наличную гривну на евро в определенных отделениях Šiaulių bankas в крупных городах Литвы: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда и Тельшяй.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).

Обмену не будут подлежать значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами. Обменять валюту можно по курсу гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальном веб-сайте Банка Литвы.

Комиссия за трансакцию является стандартной и фиксированной комиссией Šiaulių bankas за операцию обмена валюты - 2,5 евро.