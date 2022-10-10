В Бурштынскую ТЭС попало четыре ракеты - глава ОВА

Во время массовых российских обстрелов по территории Украины четыре ракеты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Зафиксировано попадание четырех ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС", - заявила она. Ни один работник не пострадал, на объекте работают работники ГСЧС.

На месте был пожар, однако по состоянию на 16:39 он был ликвидирован.

По словам Онищук, в энергосети резко снизилось напряжение, облэнерго регулирует энергоснабжение, однако потребители области полностью обеспечены электричеством.

Руководительница ОВА призвала жителей области ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 в пиковые часы нагрузки. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.