"Дочка" "Газпромбанка" уходит с финансового рынка Швейцарии

"Дочка" "Газпромбанка" в Швейцарии Gazprombank (Switzerland) Ltd прекращает все финансовые операции в стране после анализа возможных сценариев дальнейшей деятельности банка.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на заявление на сайте банка.

"Решение является результатом глубокого анализа стратегии и принимается в тесном сотрудничестве со швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA", – заявил председатель совета директоров дочерней компании Иван Дун.

При этом все существующие деловые отношения, в том числе в сфере торгового и экспортного финансирования будут свернуты или переданы внешним банковским партнерам.

В июле дочерний банк заявлял, что рассматривает продажу отдельных активов или бизнеса в целом. В начале сентября свою "дочь" в Швейцарии продал "Сбербанк": Sberbank Switzerland AG была продана швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA.

Банк продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования под названием TradeXBank AG.

Сразу после начала российского вторжения в Украину против российских банков, в частности, Сбербанк и ВТБ, ввели блокирующие санкции США.

ВИДЕО ДНЯ

Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего они были отключены от системы SWIFT.

Экономическая правда