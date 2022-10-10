В результате ракетных обстрелов по всей территории Украины пригородные поезда на Харьковщине и Львовщине движутся с задержкой, УЗ добавляет поезда из Запорожья в Киев и Ивано-Франковск.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

УЗ назначила дополнительный поезд 272 Запорожье - Киев. Кроме того, добавлено 10 вагонов к поезду №750 Запорожье - Киев - Ивано-Франковск.

"Пригородные поезда на Львовщине, в Конотопском регионе и на Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети", - говорится в сообщении.

Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка.