УЗ добавляет поезда из Запорожья в Киев и Ивано-Франковск
Понедельник, 10 октября 2022, 12:14 -
В результате ракетных обстрелов по всей территории Украины пригородные поезда на Харьковщине и Львовщине движутся с задержкой, УЗ добавляет поезда из Запорожья в Киев и Ивано-Франковск.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
УЗ назначила дополнительный поезд 272 Запорожье - Киев. Кроме того, добавлено 10 вагонов к поезду №750 Запорожье - Киев - Ивано-Франковск.
"Пригородные поезда на Львовщине, в Конотопском регионе и на Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети", - говорится в сообщении.
Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка.