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Взрывная волна повредила окна здания центрального вокзала в Киеве, но он работает

Понедельник, 10 октября 2022, 10:35 - Алексей Павлыш

Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, но вокзал работает.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, выполняющие роль укрытия.

Включаем железные нервы и продолжаем движение", - говорится в сообщении.

Также УЗ предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.

Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение, добавили в компании.

Экономическая правда

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