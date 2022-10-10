Взрывная волна повредила окна здания центрального вокзала в Киеве, но он работает

Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, но вокзал работает.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, выполняющие роль укрытия.

Включаем железные нервы и продолжаем движение", - говорится в сообщении.

Также УЗ предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.

Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение, добавили в компании.

Экономическая правда