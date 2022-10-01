Впервые украинский биометан готовят к продаже в ЕС 

Региональная газовая компания и "Галс Агро" и нидерландская компания STX подписали меморандум о сотрудничестве с целью продажи первого в Украине биометана в Европу.

Об этом сообщает Региональная газовая компания (РГК) сообщает в Facebook

В результате достигнутых договоренностей между компаниями будет реализована продажа биометана через так называемую виртуальную торговую точку (VTP) Это позволит продавать газ, который был физически подан в газораспределительные сети Украины в Европу. Сейчас готовятся все необходимые документы и выполняются процедуры для осуществления первых транзакций на европейском рынке.

Сообщается, что РГК уже начала работы по подключению производственных мощностей компании Галс Агро к газораспределительным сетям в Черниговской области. Эта компания станет первым биометановым заводом в Украине, который будет подключен к газовым сетям, а биометан будет продаваться в Европу.

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Экономическая правда