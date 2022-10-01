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СБУ разоблачила схему на Житомирской таможне, которая нанесла ущерб бюджету почти на 40 миллионов

Суббота, 1 октября 2022, 11:24 - Игорь Пилипив
 
сбу

Сотрудниками Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований была разоблачена преступная схема по растаможке грузовых автомобилей на Житомирской таможне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"К организации сделки причастны более 10 человек, среди них - шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что злоумышленники искусственно "омолаживали" год выпуска импортируемых грузовиков и таким образом уклонялись от уплаты установленных таможенных платежей. В результате незаконной деятельности был нанесен ущерб бюджету в размере почти 40 млн грн из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.

Для реализации схемы в таможенный орган подавались поддельные иностранные технические паспорта с "откорректированными" датами производства автомобилей. В то же время главные государственные инспекторы таможни не осуществляли надлежащую проверку этих документов и "гарантировали" беспрепятственное таможенное оформление грузовиков.

При таких условиях на каждом авто злоумышленники "экономили" от 90 до 750 тыс. грн, в зависимости от объема двигателя.

В сообщении добавляют, что во время обысков по местам пребывания организаторов махинаций правоохранители обнаружили отчетную документацию с доказательствами противоправных действий.

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Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Напомним:

Работники Госбюро расследований сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации, который собирался подарить самолет оккупантам.

СБУ таможня бюджет
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