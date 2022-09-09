Минэкономики планирует привлечь миллиард долларов инвестиций от флагманов мирового бизнеса

Министерство экономики намерено установить стратегические партнерства и привлечь прямые инвестиции ведущих инвестиционных банков мира.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Нью-Йорке первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко провела встречи представителями ведущих мировых компаний с целью приобщения их к – программе поощрения иностранных инвестиций в экономику Украины Advantage Ukraine.

В частности, глава Минэкономики встретилась с представителями U.S. Steel во главе с Джессикой Грациано, директором по продажам компании NuScale Шерил Коллинс, JP Morgan во главе с Герганой Тиль, представителями General Electric, MUFG Bank, Honeywell, Halliburton, Mastercard Inc. и других ведущих компаний мира.

В Минэкономики отмечают, что представители бизнеса заинтересовались инвестиционным потенциалом Украины и начали изучать проекты на предмет возможных капиталовложений.

Перспективными направлениями сотрудничества являются:

построение "умных сетей" (Smart Grids);

внедрение промышленных аккумуляторов и других балансирующих мощностей (Energy Storages and other balancing capacities);

добыча газа по передовым технологиям бурения (natural gas upstream progressive drilling solutions);

зеленая металлургия с использованием железа прямого обновления (DRI-based green metallurgy).

Эти проекты позволят привлечь миллиарды долларов инвестиций в экономику Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Рецепт будущего экономического чуда Украины – это максимально благоприятная среда для предпринимательства, уменьшение государства в экономике и мощные капитальные инвестиции, объем накопления которых в перспективе достигнет 750 млрд долларов", – рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Планируется установить стратегические партнерства по привлечению прямых инвестиций и долгового капитала со всеми ведущими инвестиционными банками мира.

Команда Минэкономики уже начала процесс установления партнерства с нью-йоркским офисом крупнейшего японского банковского холдинга MUFG (размер активов – более 3 трлн. долл.), а также со штаб-квартирой JP Morgan Chase – крупнейшим банковским холдингом США, с активами, размер которых превышает 3,8 трлн. долларов.

Экономическая правда





