Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 миллиардов евро макрофина

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии.

Первый транш макрофина в размере 1 млрд евро страна получила в июле. Всего программа макроэкономической поддержки Украины составляет 9 млрд. евро.

"После июльской договоренности о предоставлении EUR1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере EUR5 млрд", – говорится в сообщении.

Министр финансов Збинек Станюра отметил, что новый кредит в размере 5 млрд евро пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".

На следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром согласовании с позиции главы страны предоставления трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.

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Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.