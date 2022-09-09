В Киевской области установят еще 258 камер с распознаванием лица: для противодействия ДРГ

В общественных местах в Киевской области планируют установить 258 дополнительных камер с распознаванием лица.

Об этом сообщил в Telegram начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, это "сверхважный элемент" не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ, а также оперативном поиске диверсантов.

Также, по словам генерала Небитова, в области уже работает более 90 полицейских офицеров общества для обеспечения безопасности граждан.

Экономическая правда