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В Киевской области установят еще 258 камер с распознаванием лица: для противодействия ДРГ

Пятница, 9 сентября 2022, 15:10 - Алексей Павлыш

В общественных местах в Киевской области планируют установить 258 дополнительных камер с распознаванием лица.

Об этом сообщил в Telegram начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, это "сверхважный элемент" не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ, а также оперативном поиске диверсантов.

Также, по словам генерала Небитова, в области уже работает более 90 полицейских офицеров общества для обеспечения безопасности граждан.

Экономическая правда

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