Курс валют на 9 сентября: наличная гривня продолжает ослабление

Гривня продолжила ослабление в пятницу, 8 сентября, и сейчас колеблется на уровне 41,60 – 41,87 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 41,60 – 41,87 грн, а в четверг, 8 сентября, колебался на уровне 41,37 – 41,38 грн. Курсовые спреды снова выросли, и приобрести наличный доллар стало дороже. Гривня продолжила ослабление, начатое на этой неделе после стабилизации.

Относительно "черного" курса евро он тоже значительно вырос против гривни и сейчас составляет 40,07 - 40,55 грн для сравнения, курс колебался на уровне 40,45 - 40,87 грн в четверг.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,5 – 41,5 грн (курс на 8 сентября – 40,5 – 41,49 грн);

Евро – 40,1 – 41,15 грн (курс на 8 сентября –39,9 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 41,3 – 42,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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