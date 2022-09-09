Курс валют на 9 сентября: наличная гривня продолжает ослабление
Гривня продолжила ослабление в пятницу, 8 сентября, и сейчас колеблется на уровне 41,60 – 41,87 за доллар.
Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 41,60 – 41,87 грн, а в четверг, 8 сентября, колебался на уровне 41,37 – 41,38 грн. Курсовые спреды снова выросли, и приобрести наличный доллар стало дороже. Гривня продолжила ослабление, начатое на этой неделе после стабилизации.
Относительно "черного" курса евро он тоже значительно вырос против гривни и сейчас составляет 40,07 - 40,55 грн для сравнения, курс колебался на уровне 40,45 - 40,87 грн в четверг.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,5 – 41,5 грн (курс на 8 сентября – 40,5 – 41,49 грн);
- Евро – 40,1 – 41,15 грн (курс на 8 сентября –39,9 – 40,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;
- Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;
- Райффайзен – 41,3 – 42,0 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.
Напоминаем:
Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США
Нацбанк сменил валютные ограничения и с 6 сентября разрешил банкам продавать населению больше валюты.