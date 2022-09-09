Нефть дешевеет вторую неделю подряд из-за опасений относительно предложения

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку инвесторы рассмотрели угрозу РФ прекратить экспорт нефти и газа некоторым покупателям, но в целом нефть дешевеет вторую неделю подряд из-за агрессивного повышения процентных ставок центробанками и COVID-19 в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 27 центов, или 0,3%, до $89,42 за баррель до 03:30 GMT.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 15 центов, или 0,2%, до 83,69 доллара.

Что влияет на цены

"Я думаю, что падение цен на нефть может приостановиться на данный момент из-за возобновления настроений по риску во всех сферах", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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"По сути, резкое снижение SPR (стратегический нефтяной резерв – ред.) в США свидетельствует о том, что недостаточное предложение все еще является основной проблемой на физических рынках нефти, хотя опасения рецессии могут продолжать тяготить", - добавила она.

Снижение ограничивается угрозами России сократить поток нефти в любую страну, поддерживающую ограничение цены на нефть, а также небольшим сокращением добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками.

Кроме этого, Управление энергетической информации США в четверг заявило, что ожидает, что добыча сырой нефти в США вырастет на 540 000 баррелей в день до 11,79 млн баррелей в сутки в 2022 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 610 000 баррелей в сутки.

"Спрос в Китае труднее предсказать, но после восстановления после COVID-19 ранее наблюдалось резкое восстановление, а не постепенный рост спроса. В этом контексте фундаментальные показатели кажутся обезображенными по поводу последних технических сигналов", - заявили аналитики National Australia Bank.

Пока что в Китае усиливают ограничения. Город Чэнду в четверг продлил карантин для большинства из более 21 миллиона жителей, в то время как миллионы из других регионов Китая призвали не путешествовать во время предстоящих праздников.

Экономическая правда