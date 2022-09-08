Правительство планирует отказаться от повышения минимальной зарплаты в следующем году

Министерство финансов в проекте бюджета на 2023 год планирует оставить минимальную заработную плату на уровне декабря 2021, то есть 6500 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра Романа Ермоличева во время встречи по госбюджету 2023 года.

По его словам, в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут увеличены.

"Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря прошлого года", – подчеркнул он.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 6500 грн, а бюджетом на 2022 год предполагалось ее повышение до 6700 грн в месяц с 1 октября. При этом вместе с минималкой повышается и размер минимального страхового взноса ЕСВ.

В условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на следующий год будет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства, подчеркнул Ермоличев.

Медицина также остается приоритетом финансирования на следующий год, и сейчас продолжаются обсуждения с Национальной службой здоровья и Минздрава по поводу остатков средств, находящихся на счетах поставщиков медицинских услуг. Планируется корректировка программы медгарантий, пояснил замминистра, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены.

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Также при обсуждении основных аспектов проекта госбюджета на 2023 год были подняты вопросы финансирования расходов на культуру и искусство, увеличение финансирования угольной промышленности, выплаты заработных плат в сфере здравоохранения.