Киевская кольцевая электричка добавляет несколько вечерних рейсов: когда стартуют

В Укрзализныце объявили о дополнительных вечерних рейсах Киевской кольцевой электрички – новые рейсы стартуют 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы, чтобы дать возможность пассажирам вечерних поездов легко и безопасно добраться с вокзала в фактически любой район Киева перед комендантским часом", - пояснили в УЗ.

Так, дополнительный ежедневный рейс отправляется из Дарницы в направлении Троещины и Почайны в 21:31 и прибывает в Святошино в 22:20.

Дополнительный ежедневный рейс отправляется из Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и прибывает в Святошино в 22:29.

Дополнительный ежедневный рейс будет отправляться из Святошино в Почайну и Троещину в 21:39 и прибывать в Дарницу в 22:28.

Дополнительный ежедневный рейс отправляется из Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и прибывает в Дарницу в 22:22.

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"Это означает, что последний рейс кольцевой электрички с вокзала на левый берег будет отправляться в 21:56, а в направлении Святошина - в 22:04", - резюмировали в Укрзализныце.

Экономическая правда