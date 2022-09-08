Российский олигарх Хан из-за санкций переехал в Москву после 10 лет жизни в Лондоне

Российский олигарх, совладелец украинского Альфа-Банка Герман Хан, после начала вторжения РФ в Украину попавший под санкции, вернулся в Россию после почти десяти лет жизни в Лондоне.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство выпустило статью под заголовком "Санкции еще крепче затягивают российских миллиардеров в объятия Путина".

В ней говорится, что санкции заставляют возвращаться в РФ богатых россиян. Среди вернувшихся в Москву - Герман Хан.

Хан – акционер конгломерата Альфа-Груп, одного из крупнейших налогоплательщиков в России, а также соучредитель инвестиционной компании LetterOne.

В марте он попал под европейские и британские санкции вместе с партнерами из Альфа-Групп - Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

По словам источников, знакомых с местом пребывания Хана и говоривших на условиях анонимности, Хан переехал в Москву, где занимается российскими делами Альфа-Групп.

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Отмечается, что перед возвращением в Россию он передал свою долю в LetterOne акционеру, не находящемуся под санкциями, чтобы не потерять ее. Ее стоимость Bloomberg оценивает около $2 млрд.

"Трудно узнать наверняка, сколько богатых россиян, живших за границей, вернулись домой, но перспектива жизни под санкциями сделала когда-то неприглядное предложение наилучшим доступным вариантом".

Это свидетельствует о победе Владимира Путина, годами пытавшегося заманить обратно богатых граждан, предлагая налоговые льготы и амнистии капитала.

Теперь лавина ограничений Великобритании, США и Европейского Союза, направленных на то, чтобы наказать российскую бизнес-элиту и подорвать поддержку войны, сделала их более зависимыми от президента. Вдруг родина, которую они покинули, чтобы обеспечить безопасность своих активов, стала одним из немногих мест, где их деньги не рискуют быть замороженными или конфискованными", - отмечает Bloomberg.

60-летний Хан начинал в качестве бизнесмена в последние годы существования СССР, когда вместе с партнерами начал продавать электронные товары, ковры и потребительские товары.

Предприятия легли в основу "Альфа Групп", холдинговой компании, которая сейчас контролирует многие их активы.

Агентство рассказывает, что большую часть своего состояния Хан заработал, когда продал долю в нефтяной компании ТНК-ВР государственной Роснефти, полученные средства использовав для создания LetterOne.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 7,7 миллиарда долларов.

Хан в большинстве своем известен своей люксембургской компанией LetterOne, основанной в 2013 году с партнерами Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном — все они ушли из правления после того, как в марте попали под санкции. Тем не менее, инвестиционная компания, контролирующая почти 27 миллиардов долларов глобальных активов, потеряла миллиарды долларов с начала войны из-за своих связей с РФ.

Сейчас Хан живет в Москве, управляя российскими активами Альфа-Груп из своего офиса.

Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в РФ, включающего доли в X5, крупнейшей сети супермаркетов страны, и компании мобильной связи Vimpelcom Ltd.

Кроме Хана все его партнеры LetterOne до сих пор живут за границей, хотя Кузьмичев также передал свою долю в фирме несанкционированному акционеру.

Представитель Хана отказался комментировать эту информацию.

"Возвращение богатых в Россию также можно рассматривать как победу Запада, где растет обеспокоенность, что их состояние и влияние способствуют продвижению интересов Кремня за пределами страны.

Для богатых россиян жизнь за границей - далеко не то, что было раньше. Так, Авен, у которого есть имение за пределами столицы Великобритании с коллекцией произведений искусства стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов, тяжело оплачивает свои ежемесячные расходы, которые оценивают в 140 000 фунтов стерлингов", - пишет агентство.

Экономическая правда