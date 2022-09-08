Суд арестовал 169 объектов недвижимости эксдепутата Госдумы РФ более чем на 10 миллиардов

Владимир Крупчак FOCUS.UA

В Украине арестовали активы 169 объектов недвижимости на сумму более 10 миллиардов гривен, принадлежащих экс-депутату Госдумы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Конечным бенефициарным собственником арестованного имущества является российский бумажный магнат и эксдепутат Госдумы РФ, занимавшийся бизнесом на территории Украины", – говорится в сообщении.

Сотрудники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции Украины установили, что должностные лица предприятий наладили схему вывода средств в РФ и механизм уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины вышеупомянутые предприятия продолжали осуществлять финансовые операции со страной-агрессором через посредников из ЕС.

"Полученные доходы пополняли российский бюджет, из которого финансируется враждебная армия России и ее преступные действия на территории Украины", – отмечают правоохранители.

В ходе расследования наложен арест на корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости более чем на 10 млрд. грн. Эти активы планируется передать АРМА.

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"Средства, полученные от реализации активов, связанных с РФ, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в сообщении Нацполиции говорится о Владимире Крупчаке - бывшем депутате Госрумы России от партии "Единая Россия".

Напоминаем:

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат Госдумы РФ.