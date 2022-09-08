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Украинские аграрии привлекли доступных кредитов на 57 миллиардов

Четверг, 8 сентября 2022, 17:31 - Анастасия Жарикова

По состоянию на 8 сентября украинские аграрии за 2022 год в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9 привлекли 57,17 млрд гривен кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кредитами воспользовались 30 996 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Под посевную кампанию к 1 июня аграрии взяли кредиты на сумму 38,6 млрд. грн. С 1 июня кредиты привлекли 12 314 аграриев на общую сумму 18,62 млрд. грн.

Лидерами по объемам кредитования за этот период стали:

  • Киевская область (3,42 млрд. грн.);
  • Винницкая область (2,29 млрд. грн.);
  • Черниговская область (1,68 млрд. грн.).

Наибольшие объемы кредитов за это время предоставили:

  • "Ощадбанк" (5,4 млрд грн);
  • Райффайзен Банк (3,92 млрд грн);
  • "Креди Агриколь банк" (3,55 млрд грн).

Аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс. до 90 млн грн в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9. Проценты составляют от 0 до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства", – добавили в Минагрополитики.

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В ведомстве пояснили, что процентная ставка для заемщика – это часть базовой процентной ставки по кредиту, которую он уплачивает. Разницу между базовой процентной ставкой и процентной ставкой для заемщика компенсирует Фонд развития предпринимательства.

аграрии Минагрополитики кредит
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