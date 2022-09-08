Нацбанк не планирует менять официальный курс: от чего это зависит

Национальный банк пока не видит потребности в коррекции официального курса гривны, который составляет 36,6 грн за доллар.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил во время брифинга по решению правления НБУ по монетарной политике.

"Могу вас заверить, что пока мы точно не видим оснований для просмотра официального курса. У Национального банка есть достаточные возможности для того, чтобы обеспечить фиксацию курса на текущем уровне", – рассказал он.

Николайчук пояснил, что регулятор учитывает ряд индикаторов при оценке необходимости коррекции официального курса.

В частности, учитывается уровень международных резервов, дисбалансы на валютном рынке, требующие интервенций со стороны НБУ, текущие и ожидаемые объемы международной помощи, а также изменения обменного курса гривны по отношению к другим от доллара валют.

Также НБУ обращает внимание на динамику экономической активности и инфляции в Украине и странах-торговых партнерах.

"Анализируя набор этих факторов очевидно, что сейчас ситуация намного более устойчивая по сравнению с той, которая была в июне-июле и заставила нас пойти на коррекцию официального обменного курса", - резюмировал Николайчук.