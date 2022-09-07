Apple представила новые Apple Watch Series 8, часы Ultra и второе поколение SE

Компания Apple в среду презентовала новую линейку Apple Watch, которая включает в себя обновленные часы Series 8 и их бюджетную версию SE, а также новые часы Ultra, созданные для путешественников и спортсменов.

Модели компания представила во время презентации 7 сентября, The Verge.

Apple Watch Series 8 и SE

Часы Apple Watch Series 8 являются водонепроницаемыми, защищенными от пыли и трещин. В новой модели появляется датчик температуры, позволивший улучшить функции отслеживания женского здоровья. К отслеживанию цикла, который появился в часах Apple три года назад, добавляются новые функции, в частности отслеживание овуляции.

Также в часах есть все стандартные датчики здоровья, включая ЭКГ, уведомление о нерегулярном сердечном ритме и уровне кислорода в крови.

Кроме того, Series 8 может определить, попал ли его владелец в автокатастрофу благодаря объединенным данным из датчиков и гирометра, а также GPS, барометра и микрофона. Если произошла авария, часы автоматически соединят человека с экстренными службами, предоставит местонахождение и сообщат экстренные контакты.

В модели появляются два новых датчика движения: новый 3-осевой гироскоп и акселерометр.

Также предусмотрено 18 часов автономной работы в течение всего дня, а новый режим низкого энергопотребления позволяет достичь 36 часов автономной работы при полном заряде.

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Появляется поддержка международного роуминга – до конца года услуга будет доступна более чем 30 операторам по всему миру. Функция будет доступна на всех сотовых моделях Apple Watch.

Цена по Apple Watch Series 8 начинается от 399 долларов за GPS и 499 долларов за модель с сотовой связью. Продажи стартуют 16 сентября.

Что касается "бюджетной" версии часов от Apple, второго поколения SE, то они сохраняют ключевые преимущества основной линейки Apple Watch. В частности, может распознавать аварии и поддерживать роуминг. Модель на 20% быстрее первого поколения SE и доступна в цветах Silver, midnight и starlight.

В то же время "бюджетная" версия не будет иметь всех функций, имеющихся в седьмом поколении Apple Watch. К примеру, способности измерить уровень насыщенности крови кислородом. Батарея будет разрешать около 18 часов автономной работы.

Ценник начинается от 249 долларов за версию GPS, 399 долларов – за модель с сотовой связью.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra – премиум-часы от компании, рассчитанные для поклонников путешествий и спорта. Он получил новый дизайн с большим экраном и новой кнопкой Action. Ее можно настроить для разных целей, в частности для тренировок или новой функции, отслеживать свои же шаги в случае, если владелец часов сбился с пути.

Дисплей имеет сапфировое стекло, а также яркость 2000 болт. Часы имеют три встроенных микрофона для улучшения качества звука, а также уменьшения окружающего шума, например ветра.

Все часы Ultra поддерживают сотовую связь и работают до 36 часов в одном заряде. Он также имеет продленный срок службы батареи на 60 часов при использовании новой настройки низкого энергопотребления. Этот режим все еще позволяет измерять пульс и GPS.

У Ultra также есть улучшенный GPS, включающий новую частоту L5. Для водных видов спорта он выдерживает кайтбординг и имеет водонепроницаемость WR 100. Часы автоматически запускают новое приложение глубины, когда владелец оказывается под водой, чтобы показать время, глубину и температуру. Часы также сертифицированы согласно EN 13319 для аквалангистов с глубиной погружения до 40 м.

Apple Watch Ultra будут доступны с 23 сентября по цене 799 долларов.