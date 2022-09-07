Шмигаль в скором времени ожидает еще 3 миллиарда евро от ЕС, обсуждается помощь на 2023 год

Правительство ожидает, что до конца года Украина получит оставшиеся 3 млрд евро от Евросоюза в рамках пакета помощи в 9 млрд евро, при этом уже ведутся консультации по программе на следующий год.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время заседания правительства 7 сентября.

"Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд. евро. Еще 3 млрд ожидаем до конца этого года. Благодарен президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за быстрое и своевременное решение. Надеюсь на столь быстрое принятие предложения Европейским Парламентом и Советом ЕС", — сказал Шмигаль.

Он также сообщил, что во время рабочего визита в Берлин и Брюссель вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и лидерами ЕС были начаты политические консультации по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год.

"Нам необходима будет поддержка от ЕС в размере 12 млрд. евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики", — подчеркнул Шмигаль.

Напоминаем:

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.

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