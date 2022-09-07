Чешская финансовая группа PPF ушла из РФ, продав банковский бизнес

Чешская PPF Group, владеющая банком Home Credit, полностью ушла из России, продав свои доли в ХКФ Банке.

Об этом говорится в заявлении инвесткомпании.

Уход из России был завершен после того, как PPF и Home Credit закрыли соглашение о продаже своей 100-процентной доли участия в российском ХКФ Банке.

Последними были проданы 49,5% акций ХКФ Банка, ранее его новые акционеры приобрели 50,5% финансово-кредитной организации. "Результатом всего соглашения является выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка", - отмечается в пресс-релизе.

В мае 2022 года PPF Group вышла из агробизнеса в России, продав долю в российском агрохолдинге "РАВ Агро" компании "Земельный резерв".

До этого стало известно, что чешская группа начала избавляться от коммерческой недвижимости в России, передав более 200 га в Москве и регионах группе ИСТ миллиардера Александра Несиса.

В июне 2022 года PPF Group объявила о продаже контрольной доли (50,5%) в российских "дочках", среди которых российское отделение Home Credit, местным инвесторам во главе с соучредителем СПБ Биржи Иваном Тирышкиным за 26,4 млрд рублей, пишет Forbes Russia.

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В августе стало известно, что PPF Group продала оставшимся инвесторам 49,5% в двух российских компаниях Home Credit - "Хоум Кредит Страховании" и микрокредитной организации "Купи не копи" - за 16,4 млрд рублей.

Экономическая правда