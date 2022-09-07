Газ в Европе дешевеет на фоне увеличения запасов и антикризисных мер правительств

Эталонные фьючерсы на газ в Европе с утра в среду упали на 6,2% после резких изменений в последние дни на фоне скоординированных шагов правительств для преодоления последствий энергокризиса - в течение дня цены упали на 14%.

Об этом пишет Bloomberg.

"Решение России на неопределенный срок закрыть свой ключевой трубопровод Nord Stream на прошлой неделе заставило европейские правительства планировать рыночные интервенции.

Германия хочет ограничить цены на электроэнергию в течение нескольких недель. Польша стремится ограничить цены на весь импорт газа. Ликвидность также должна находиться в центре внимания переговоров министров энергетики на встрече в Брюсселе в пятницу", - напоминает агентство.

Отмечается, что увеличение запасов топлива, сильные поступления сжиженного природного газа и ожидаемая мягкая погода в течение следующего месяца помогли удержать цены под контролем.

Но остается волнение по поводу того, как Европа заменит утраченные поставки из России, когда похолодает и спрос вырастет. Существует также много неопределенности по поводу следующих шагов Москвы и конкуренции с Азией за СПГ в холодные месяцы.

Поставки из Норвегии, заменившей Россию как крупнейшего поставщика газа в Европе, также были ограничены из-за сезонных ремонтов. Из-за работ в среду поставки из Норвегии достигли самого низкого уровня с середины июля. Они завершатся в следующем месяце, но сейчас это сокращает возможности Европы по увеличению запасов газа.

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"Европейский энергетический сектор по-прежнему шокирован волатильностью цен и неопределенностью по поводу энергетических балансов на предстоящую зиму", - говорится в записке аналитиков Rystad Energy.

"Худший сценарий с очень холодной погодой, слабым ветром и 15% сокращением спроса на газ для электроэнергии окажется очень сложным для европейской энергетической системы и может привести к нормированию электроэнергии и отключениям", - добавили аналитики.

По состоянию на 09:31 утра в Амстердаме стоимость газа в Нидерландах на октябрь, эталонный показатель для Европы, была на 5,5% ниже и составила 226,64 евро за мегаватт-час.

Британский эквивалент снизился на 5,4%. Эталонная стоимость электроэнергии в Германии в следующем году упала на 3,8% до 515,50 евро за мегаватт-час.

К вечеру биржевая цена на газ в Европе снизилась на 14% - ниже 2130 за 1 тыс кубометров.

Экономическая правда