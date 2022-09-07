Война способствовала росту спроса на электрокары и изменила предпочтения – исследование

Украинцы во втором квартале активно интересовались электромобилями, о чем свидетельствует рост ярко выраженного намерения покупки на 145% по сравнению с первым кварталом.

Об этом свидетельствуют данные консалтингового цифрового агентства "Ольшанский и Партнеры".

"Онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во ІІ квартале 2022 года вырос еще больше, чем общий интерес к теме. Он увеличился на 145% по сравнению с I кварталом и составил рекордные 384 тыс. запросов", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что речь идет о поисковых запросах типа "купить электрокар" или "электрокар цена в Украине".

Для сравнения, в I квартале 2022 года жители Украины искали электрокары с намерением покупки 157 тысяч раз.

Самый высокий интерес к приобретению электромобилей за весь период исследования зафиксировали в мае – таких запросов было 205 тысяч.

Всего в 2020 году спрос на электрокары в Украине с намерением покупки составил 835 тыс. запросов в год, в 2021 году - 986 тыс. запросов (+18,1%). В 2022 году за первое полугодие он достиг 541 тыс. запросов.

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Кроме того, война изменила предпочтения украинцев в отношении брендов электрокаров.

В стабильном периоде однозначным лидером среди поисковых запросов была Tesla, а на втором месте традиционно был другой популярный бренд — BMW.

Уже в июне популярность лидера снизилась, а бренд BMW уступил пользу Nissan. По состоянию на июнь 2022 года в рейтинге популярности брендов электрокаров произошли существенные изменения.

По сравнению с июнем 2021 года некоторые бренды, вошедшие в ТОП-15, продемонстрировали исключительную скорость роста популярности. К примеру, количество поисковых запросов, связанных с электромобилями Nissan, выросло на 65,75%, Hyundai - на 310,91%, Renault - на 196%, Fiat - на 167,82%, KIA - на 126,22%.