Путин об аресте яхт российских олигархов: Предупреждал их об этом, лучше бы в России держали

Президент РФ Владимир Путин считает, что российским миллиардерам стоило держать свои яхты в России, чтобы зарубежные правоохранительные органы не арестовали их из-за санкций.

Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, пишет "Коммерсант".

По словам Путина, он "предупреждал" бизнесменов о последствиях хранения имущества вне российской юрисдикции, и сложившаяся ситуация станет для них "уроком".

"Многое я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали - счета, лодки и т.д. Предупреждал об этом.

Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И доходы получали бы от вложенных денег", - сказал президент РФ.

После начала вторжения РФ в Украину и введения против России санкций в Европе начали арестовывать имущество подсанкционных российских бизнесменов, в том числе их яхты.

В мае итальянские власти арестовали в порту Марина-ди-Каррара 140-метровую суперяхту "Шехерезада", владельцем которой считают самого Путина.

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В начале марта немецкие власти конфисковали в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Евросоюза, а и Италии попали под арест яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

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Экономическая правда