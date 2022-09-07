Курс валют на 7 сентября: гривня резко ослабла против доллара и евро

Наличный курс гривни стремительно ослаб как против доллара, так и против евро на черном рынке 7 сентября: гривня колеблется на уровне 41,16 – 41,58 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс доллара на черном рынке составляет 41,16 – 41,58 грн, а во вторник, 6 сентября, колебался на уровне 40,71 – 40,88 грн.

Относительно "черного" курса евро он составляет 40,35 - 40,70 грн против 40,11 - 40,36 грн во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,4 – 41,0 грн (курс на 6 сентября – 40,1 – 40,85 грн);

Евро – 39,8 – 40,55 грн (курс на 6 сентября – 39,7 – 40,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,5 – 41,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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