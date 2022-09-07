Норвегия открыта для обсуждения ограничения цены на газ в ЕС

Норвегия – крупнейший поставщик газа в Европе – открыта для обсуждения потенциальных долгосрочных газовых соглашений и ограничения цен с европейскими партнерами, чтобы помочь смягчить энергетический кризис на фоне прекращения поставок "Северным потоком".

Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

"Скандинавская страна стала одним из крупнейших выгодополучателей от последствий полномасштабного вторжения Москвы в Украину, заменив Россию как крупнейшего поставщика газа в Европе и крупного продавца нефти и электроэнергии по всему континенту", - пишет FT.

"Я прекрасно понимаю, что в Европе сейчас идут глубокие дебаты о том, как работают энергетические рынки, как они могут обеспечить более доступные цены для граждан, семей, промышленности, как можно справиться с этим дефицитом газа после агрессии Путина".

Норвегия не закрывает двери для какой-либо такой дискуссии", - подчеркнул он.

Но норвежский лидер предупредил, что ЕС и правительства государств-членов должны быть осторожны, чтобы не принимать меры, которые в конечном счете поставили бы под угрозу поставки энергии, поскольку Европа готовится к тяжелой зиме.

"Продажи нефти и газа в Норвегии достигли рекордных уровней в прошлом году, прежде чем продолжить рост в этом году после вторжения в Украину.

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Некоторые руководители нефтяных и газовых компаний за пределами Норвегии утверждают, что богатая скандинавская нация должна сделать большее, чтобы помочь Европе накануне тяжелой зимы, когда многие страны могут столкнуться как с рецессией, так и с рекордными ценами на энергоносители", - добавляет FT.

Стере сказал, что ответственность за любые сделки лежит на таких компаниях, как Equinor (норвежская государственная нефтяная группа, управляющая нефтяными и газовыми месторождениями Норвегии).

По словам источников, осведомленных с переговорами, Equinor и другие компании обсуждают с клиентами потенциальные долгосрочные контракты, которые могут зафиксировать цену на газ ниже нынешнего уровня, но выше годового.

Исполнительный директор Equinor Андерс Опедал сообщил Financial Times, что несколько европейских клиентов спрашивали о разных вариантах поставок газа, включая долгосрочные контракты. "Мы всегда открыты для обсуждения различных договоренностей по поставкам газа, в том числе долгосрочных контрактов на поставку газа", - сказал он.

Экономическая правда