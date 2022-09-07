Politico: Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час

Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, установив ее на уровне 50 евро за мегаватт-час.

Источник: документы, полученные Politico

Детали: Отмечается, что такой шаг был бы авантюрой, и ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва ответит на прекращение всех поставок.

Предложения Еврокомиссии также включают в себя командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.

Politico пишет, что за установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.

Напомним:

Цена на газ для европейского рынка для поставок в октябре колебалась около 213 евро за мегаватт-час. Год назад она была около 29 евро, а два года назад – около 15 евро/МВт-ч. Она начала заметнее расти осенью прошлого года, достигнув максимума около 345 евро/МВт-час вскоре после вторжения российских войск в Украину.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала к энергосбережению, конкретный план которого ЕК должен представить в середине сентября.

Украинская правда