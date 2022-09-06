НБУ поможет банкам с наличием наличной валюты в кассах

В некоторых банках возникла временная нехватка наличной иностранной валюты – НБУ заявил, что при необходимости будет производить обмен безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что проблема в некоторых банках вызвана ситуативными логистическими трудностями с доставкой наличной валюты из-за границы

Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится в среду, 7 сентября. Национальный банк будет проводить такие операции, пока это будет необходимо. Результаты соответствующих операций будут публиковаться в день проведения.

"Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках временная. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", - пояснил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Национальный банк также рекомендовал банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение таких трудностей в будущем.

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Также в НБУ подчеркнули, что операции по обмену наличной валюты на безналичную между НБУ и банками Украины никак не будут влиять на объем международных резервов Украины.





