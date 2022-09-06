Украинцы в Польше больше не смогут обменивать наличные гривни на злотые

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В пятницу истекает срок, когда украинцы в Польше имеют возможность обменивать наличные гривни на злотых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

10 сентября завершается действие соглашения между Национальным банком Польши и PKO Bank Polski по обмену украинцами наличной гривны на польские злотые в отделениях этого коммерческого банка на территории Польши.

Эта программа была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Национальным банком Польши.

Она дала возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Польше, использовать имеющуюся у них наличную гривну для удовлетворения жизненных потребностей.

По состоянию на 5 сентября за более чем 5 месяцев действия соглашения украинцы обменяли почти 700 млн грн на злотые в Польше. Спрос на подобные операции значительно снизился в последние месяцы.





