Каховская ГЭС снова подключена к энергосистеме – "Укргидроэнерго"
В "Укргидроэнерго" заявили о подключении Каховской ГЭС к энергосистеме после отключения станции 5 сентября в результате боевых действий.
Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".
На 6 сентября ГЭС продолжает работать в энергосистеме по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт/ч мощности плавающим графиком на подстанцию Новокаховска.
Отмечается, что станция не участвует в балансировке системы.
"На Каховской ГЭС работают четыре агрегата из шести. Один из агрегатов находится в реконструкции, и еще один – в капитальном ремонте. На станции круглосуточно находится ежесуточно меняющийся оперативный персонал Каховской ГЭС", - добавили в "Укргидроэнерго".
В результате боевых действий вокруг станции имели место неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение имело место и 5 сентября. Оперативным персоналом Каховской ГЭС за короткий период времени того же дня было восстановлено подключение к сети.
Дважды в неделю на станцию допускаются ремонтные бригады. Ремонтный персонал производит осмотры и пытается поддерживать работоспособное состояние оборудования. Оперативные ремонты не производятся. Отсутствует возможность доставлять туда запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.
В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность: обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования.
"Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти по водосливной дамбе. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления", - пояснили в компании.
Напомним:
Сообщалось, что 5 сентября российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего были обесточены части Херсонской и Запорожской областей.
Экономическая правда