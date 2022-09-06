Каховская ГЭС снова подключена к энергосистеме – "Укргидроэнерго"

В "Укргидроэнерго" заявили о подключении Каховской ГЭС к энергосистеме после отключения станции 5 сентября в результате боевых действий.

Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".

На 6 сентября ГЭС продолжает работать в энергосистеме по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт/ч мощности плавающим графиком на подстанцию ​​Новокаховска.

Отмечается, что станция не участвует в балансировке системы.

"На Каховской ГЭС работают четыре агрегата из шести. Один из агрегатов находится в реконструкции, и еще один – в капитальном ремонте. На станции круглосуточно находится ежесуточно меняющийся оперативный персонал Каховской ГЭС", - добавили в "Укргидроэнерго".

В результате боевых действий вокруг станции имели место неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение имело место и 5 сентября. Оперативным персоналом Каховской ГЭС за короткий период времени того же дня было восстановлено подключение к сети.

Дважды в неделю на станцию ​​допускаются ремонтные бригады. Ремонтный персонал производит осмотры и пытается поддерживать работоспособное состояние оборудования. Оперативные ремонты не производятся. Отсутствует возможность доставлять туда запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.

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В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность: обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования.

"Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти по водосливной дамбе. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления", - пояснили в компании.

Напомним:

Сообщалось, что 5 сентября российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего были обесточены части Херсонской и Запорожской областей.

Экономическая правда