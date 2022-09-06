"Укрзализныця" начинает тестировать сервис уровня дипломатов на обычных пассажирах
АО "Укрзализныця" начинает постепенный переход на новые стандарты обслуживания пассажиров поездов – сервис будет предложен для перевозок европейских дипломатов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укрзализныця" начнет тестировать пилотный сервис на двух поездах. В рамках проекта будут предоставляться следующие услуги:
- будут использовать моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;
- вместо кускового мыла для рук будут тестировать пену в удобных автоматических дозаторах;
- установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;
- в уборных будут использоваться одноразовые накладки;
- в вагоны добавили дозаторы бумажных полотенец.
"В рамках пилота мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета", – добавили в компании.
Такие пилотные вагоны будут в поездах:
- №75/76 Кривой Рог — Киев
- "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье - Львов).
Отзывы пассажиров будут собирать с помощью QR-кодов.