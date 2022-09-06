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"Укрзализныця" начинает тестировать сервис уровня дипломатов на обычных пассажирах

Вторник, 6 сентября 2022, 15:34 - Анастасия Жарикова
 
УЗ

АО "Укрзализныця" начинает постепенный переход на новые стандарты обслуживания пассажиров поездов – сервис будет предложен для перевозок европейских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" начнет тестировать пилотный сервис на двух поездах. В рамках проекта будут предоставляться следующие услуги:

  • будут использовать моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;
  • вместо кускового мыла для рук будут тестировать пену в удобных автоматических дозаторах;
  • установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;
  • в уборных будут использоваться одноразовые накладки;
  • в вагоны добавили дозаторы бумажных полотенец.

"В рамках пилота мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета", – добавили в компании.

Такие пилотные вагоны будут в поездах:

  • №75/76 Кривой Рог — Киев
  • "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье - Львов).

Отзывы пассажиров будут собирать с помощью QR-кодов.



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