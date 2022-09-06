"Укрзализныця" начинает тестировать сервис уровня дипломатов на обычных пассажирах

УЗ

АО "Укрзализныця" начинает постепенный переход на новые стандарты обслуживания пассажиров поездов – сервис будет предложен для перевозок европейских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" начнет тестировать пилотный сервис на двух поездах. В рамках проекта будут предоставляться следующие услуги:

будут использовать моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;

вместо кускового мыла для рук будут тестировать пену в удобных автоматических дозаторах;

установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;

в уборных будут использоваться одноразовые накладки;

в вагоны добавили дозаторы бумажных полотенец.

"В рамках пилота мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета", – добавили в компании.

Такие пилотные вагоны будут в поездах:

№75/76 Кривой Рог — Киев

"Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье - Львов).

Отзывы пассажиров будут собирать с помощью QR-кодов.





