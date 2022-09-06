Правительство Трасс планирует заморозить тарифы на энергетику для населения в Британии

Новая премьер-министерка Британии Лиз Трасс рассматривает план замораживания счетов населения за энергетику на текущем уровне на 18 месяцев.

Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что правительство планирует заморозить счета домохозяйств на текущем уровне примерно на 18 месяцев. Поставщики энергии смогут брать государственные ссуды для субсидирования счетов. Вероятно, малому бизнесу также будет предложено определенное облегчение среди шагов, которые будут объявлены в четверг.

Счета за электроэнергию стремительно растут, а прайскепы, то есть максимально допустимые цены, возрастут 1 октября. Это означает, что типичное британское домохозяйство должно платить 3549 фунтов стерлингов в год за газ и электроэнергию.

Согласно правительственному плану, государство будет гарантировать энергетическим компаниям ссуды, которые были бы использованы для заморозки или по крайней мере снижения счетов этой зимой и следующей. Эти ссуды будут погашены за счет облигаций в течение следующих 10-20 лет.

Scottish Power заявила, что замораживание всех счетов по нынешнему ценовому лимиту в 1971 фунт на два года обойдется почти в 100 млрд фунтов. Учет предприятий означал бы, что стоимость энергетического плана правительства может легко превысить 100 млрд фунтов. В то же время, крупным компаниям могут быть предложены индивидуальные налоговые льготы, чтобы помочь им пережить период высоких цен.

Отмечается, что замораживание прайскепов на энергоносители, то есть ограничение стоимости газа и электроэнергии в Англии, Шотландии и Уэльсе, не обязательно требует прямого государственного финансирования.

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Квази Квартенг, ближайший союзник Трасс, которого ожидают увидеть министром финансов в новом правительстве, сказал, что Британия сможет увеличить объемы заимствований, чтобы помочь людям в тяжелые времена во время кризиса цен на энергоносители.

Министерству финансов разрешено приостановить действие фискальных правил при "значительном негативном шоке для экономики Великобритании". Квартенг убеждает рынки в том, что Великобритания имеет простор для заимствований и что это будет сделано "ответственно с точки зрения фискальной политики".





