Финансовая помощь от международных партнеров: сколько Украина получила на 1 сентября

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По состоянию на 1 сентября с начала войны Украина получила 17,4 млрд. долларов грантов и кредитов от иностранных партнеров, из них в августе – 4,7 миллиарда долларов.

Украинская экономика пока не способна самостоятельно переживать падение, вызванное нападением России, поэтому нуждается в поддержке от партнеров.

В целом, с начала войны иностранная помощь покрыла 55% потребности в дополнительном финансировании бюджета (дефиците и погашении долгов) – того объема, который не удалось собрать в виде налогов и пошлин.

ИСТОЧНИК: ЦЭС, ДАННЫЕ МИНФИНА

В целом с начала полномасштабной войны иностранное финансирование покрыло 36% расходов государственного бюджета. Остальные – доходы налоговой и таможни (34%), печать гривны НБУ (20%), военные облигации (10%).

В августе от международных партнеров поступило 4,7 млрд долл. кредитов и грантов. Таким образом, впервые с начала войны иностранное финансирование полностью покрыло бюджетные нужды в пределах одного месяца, достигших 4,2 млрд долларов.

Значительную долю из 4,7 млрд. августовских средств передали Украине Соединенные Штаты – 3 млрд. долларов гранта, который партнеры перечислили ко Дню Независимости Украины.

Кроме того, ЕС в начале августа предоставил Украине 1 млрд евро кредитных средств – первую часть пакета макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро. Вторая часть помощи в размере 8 млрд задерживается, хотя должна была поступить к сентябрю.

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Также средства для поддержки финансовой стабильности Украины в августе поступили от Канады (кредит в 350 млн. долларов США на закупку газа до отопительного сезона), Италия (200 млн. евро кредитной помощи) и Всемирного Банка (120 млн. долларов кредита).

ИСТОЧНИК: ЦЭС, ДАННЫЕ МИНФИНА

Передать Украине 1 млн. евро гранта неотложной помощи нашла возможность и Албания.

Аналитики подчеркивают, что гранты для Украины более предпочтительны, поскольку их не нужно будет возвращать в будущем, но из-за неотложности потребностей, отказываться от кредитов мы просто не имеем права.

Украина еще должна получить около 16 млрд долларов помощи от разных стран и международных финансовых организаций. Однако за август объем выделенного Украине финансирования не увеличился.

Сейчас наиболее вероятным представляется открытие новой программы поддержки МВФ. Такая программа поможет не только получить значительные объемы финансирования, но и увеличит прогнозируемость поступлений в бюджет и облегчит привлечение средств от других стран.

Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии