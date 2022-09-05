Германия объявила пакет мер на 65 миллиардов евро для сдерживания цен на электроэнергию

Германия объявила о пакете мер на сумму 65 млрд евро, чтобы уменьшить угрозу роста цен на энергоносители, поскольку Европа борется с дефицитом поставок после вторжения России в Украину.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Пакет, гораздо больше двух предыдущих, будет включать разовые выплаты наиболее уязвимым слоям населения и налоговые льготы для энергоемких предприятий.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что страна переживет зиму, добавив, что Россия больше не является надежным энергетическим партнером.

Он сказал, что правительство будет проводить разовые выплаты пенсионерам, льготникам и студентам. Также будут ограничены счета за электроэнергию.

Около 9000 энергоемких предприятий получат налоговые льготы на сумму 1,7 млрд евро.

Согласно последнему пакету, общие затраты на преодоление последствий энергетического кризиса составляют почти 100 млрд евро. Для сравнения во время пандемии коронавируса можно сравнить меры по поддержке экономики Германии стоили 300 млрд евро.

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Напомним, по данным СМИ, Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ, ответив на снижение поставок российского газа в Европу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 2 сентября заявила, что пришло время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу.

Ограничение цен на российский газ связано с риском, поскольку Москва, вероятно, примет ответные меры, полностью прекратив экспорт в Европу.

Европейская правда